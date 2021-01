Jean-Michel Jarre gab fulminantes Silvesterkonzert

Der Künstler trat in seinem Pariser Studio auf, sein knallorangefarbener Avatar am türkisen Mischpult stand in einer 3D-Modellierung des Gotikbaus auf der Bühne. Das Event mit dem Namen "Welcome to the Other Side" (auf Deutsch: Willkommen auf der anderen Seite) entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Paris und UNESCO. Es wurde auf mehreren Plattformen übertragen. Jarre war mit "Oxygene" vor mehr als 40 Jahren international bekannt geworden. Eine überarbeitete Version war auch bei dem Silvesterkonzert zu hören. Der Musiker hatte das Konzert im Voraus als eine Botschaft der Hoffnung und eine Hommage an Notre-Dame bezeichnet: "2021 wird rocken, und das hat hier schon begonnen."

