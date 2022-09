Seine Gemälde erzielen Preise von mehr als 100 Millionen Dollar, sein künstlerisches Aufbegehren gegen Rassismus und Unterdrückung ist aktueller denn je, mit seiner alles rund um sich aufsaugenden "Copy & Paste"-Technik nahm er die Kommunikation in unserer digitalen Ära vorweg. Der New Yorker Jean-Michel Basquiat hat ein einzigartiges Bilduniversum aus Graffiti, Schrift, Cartoons und gefundenen Objekten geschaffen, das nichts an Faszination eingebüßt hat.