Jazzpianist Martin Gasselsberger wird Professor in Wien

Martin Gasselsberger tritt im März seine Professur in Wien an.

Die Besten der Branche haben sich um die Professur "Senior Artist Tasteninstrumente Popularmusik" an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien (mdw) beworben – und Martin Gasselsberger gewann das Hearing. Im März tritt er die Professur an. "Damit hab ich nie gerechnet, das ist die Stelle, die man in meinem musikalischen Bereich unbedingt anstrebt", sagt der Jazz-Pianist und verblüffend grenzenlose Musiker aus Gaspoltshofen im Hausruckviertel. Für Gasselsberger läuft es insgesamt blendend: Am 24. März kommt sein neues Chorwerk "Stabat Mater" zusammen mit der Kantorei Mondsee unter der Leitung von Gottfried Holzer-Graf in der Basilika Mondsee zur Uraufführung. Gasselsbergers langjähriger Weggefährte Tim Collins spielt Marimba und Vibraphon, der Text stammt vom Wiener Autor Martin Mucha.

Gasselsberger mag acht Jahre alt gewesen sein, als er mit seinem Vater eine Wette abschloss. "Du spielst Töne auf dem Klavier in meinem Zimmer, und ich sage dir in der Küche, welche Töne es sind", sagte der Dreikäsehoch. Im Gegenzug versprach der Vater, der die Liedertafel Gaspoltshofen als Chorleiter dirigierte, ein Sparbuch mit 1000 Schilling (rund 70 Euro) für den Buben. Gasselsberger trat damals den Beweis für sein absolutes Gehör an, "aber damit bist du noch kein musikalischer Superhecht", sagt er.

Zu Musikkassetten von Herbert Grönemeyer und Elton John suchte er damals passende Töne und Improvisationen. "Aber wenn wir nun zu Weihnachten als Familie um den Christbaum stehen und singen, klingt es trotzdem vielstimmig", sagt Gasselsberger und lächelt – "als würde die österreichische Fußball-Nationalmannschaft die Bundeshymne singen." Sport-Metaphern sind bei Gasselsberger keine Rarität. Im Bubenalter zählte er zu den besten Nachwuchs-Tennisspielern Oberösterreichs. Aus der Sportkarriere wurde nichts, "weil Musik meine Leidenschaft war". Und weiter: "Schon als Bub hab ich simuliert, drei Akkorde vor 50.000 Leuten zu spielen – nur als Jazz-Musiker spielst du 50.000 Akkorde vor drei Leuten", sagt Gasselsberger.

Dieser Mann pflegt eine sympathische Bescheidenheit, die unter anderem die jahrelange Bühnenarbeit mit Schauspieler Frank Hoffmann bis zu dessen Tod 2022 gewährleistete. Nun ist er musikalischer Begleiter des Schriftstellers Michael Köhlmeier. Zudem kuratiert er die ProMusic-Konzerte bei Prodiagonal Lambach, dort geht’s am 20. März mit Cembalo-Meister Peter Waldner ("Bruckner meets Bach") los. Am 18. April ist Pianist Martin Listabarth ("Dedicated") zu erleben. Bereits diesen Samstag (24. 2.) musiziert Gasselsberger mit Tim Collins in Bayerisch Gmain.

Infos und Termine:

www.gasselsberger.com

Martin Gasselsberger

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller