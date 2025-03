Jazzpianist Martin Gasselsberger: "Alles kann passieren"

Auch der Innviertler selbst weiß nicht, was passieren wird, wenn er am Donnerstag im Brucknerhaus in die Tasten greift.

„Alles kann passieren“, blickt Martin Gasselsberger seinem Konzert in zwei Tagen im Brucknerhaus entgegen. Gewiss ist nur: Es wird einzigartig, im wahrsten Wortsinn. Denn der Gaspoltshofener Jazzpianist wird auf der Bühne frei improvisieren, 70 bis 90 pausenlose Minuten. „Ich weiß nicht, was für einen Tag ich haben werde, was untertags passiert ist. Wenn ich an dem Abend traurig bin, werden es die Leute spüren.