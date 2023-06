Jazzatelier Ulrichsberg: Das Trio Booklet vereint drei Meister ihres Fachs

Zum Abschluss der Ära Alois Fischer gab es am Samstag noch ein sehr bemerkenswertes Konzert im Ulrichsberger Jazzatelier. Saxofonist Tobias Delius, Bassist Joe Williamson und Drummer Steve Heather bilden das hörenswerte Trio Booklet, das dem langjährigen Impresario einen feinsinnigen Abgesang bereitete. Die Besetzung ohne Harmonieinstrument ist nicht unbedingt einfach zu spielen, gewährt aber viel Freiraum. Jeder der Instrumentalisten ist ein Meister seines Faches, aber in der bestens eingespielten Formation entsteht Besonderes. Kleinräumiges, thematisches Material gibt so etwas wie Struktur und lässt reichlich Platz für ausgiebige, spannende Improvisationen. Stilistisch ist Booklet deutlich der Moderne verpflichtet, greift aber immer wieder in die Tradition, erzählt Geschichten von Swing und Blues, groovt kräftig und lustvoll. Delius verfügt über einen rauen, ein wenig heiseren Ton am Tenorsax, als würde er die Reihe Ben Webster, Sonny Rollins, Archie Shepp im 21. Jahrhundert fortsetzen. Sein Klarinettenspiel changiert zwischen grantigem Aufbegehren und feiner, lyrischer Verträumtheit. Williamson und Heather geben ein solides rhythmisches Fundament, können jedoch jederzeit die Führungsrolle im Trio übernehmen, der Musik eine neue Richtung geben. Als Zugabe schenkten die Drei dem begeisterten Publikum noch eine herzzerreißend komische Version von Fats Dominos Blueberry Hill.

Fazit: Abwechslungsreiches, buntes Konzert einer Band, die zwischen Kompromisslosigkeit und reflektiertem Traditionsbewusstsein mühelos wechselt.







Drei Fragen an Alois Fischer

Alois Fischer, welches Gefühl ist am Ende der langen Tätigkeit im Jazzatelier vorherrschend?

Alois Fischer: Seit 1978 bin ich dabei, seit 1991 hauptberuflich als Angestellter des Vereins, also in Summe 45 Jahre. Das wesentlichste Gefühl ist sicher eine gewisse Zufriedenheit, dass es uns gelungen ist, Ulrichsberg in die musikalische Landkarte einzutragen. Es ist gerade ein Buch über Anthony Braxton erschienen und da kommen wir schon an allen Ecken und Enden vor. Wir haben schon etwas erreicht.

Hat sich da im dörflichen Kontext auch etwas verändert im Verlauf der 40 Jahre?

Absolut. Der Beginn war ja etwas anstrengend. Da gab es schon Bedenken und Widerstände. Mittlerweile trifft man eher auf Verständnis oder zumindest Ignoranz, sollen sie halt tun.

Was war besonders wesentlich und wie geht es nach Alois Fischer weiter?

Schwer zu sagen, was wirklich wichtig war. Sehr groß war die Landschaftsoper des Peter Ablinger (Anm. Linz 09 Projekt des wichtigen zeitgenössischen Komponisten aus Schwanenstadt), das war riesig und sehr fordernd. Die Zukunft ist grundsätzlich geregelt. Julius Winter wird nachfolgen. Der hat eine Gruppe junger Leute um sich geschart und da wird sich sicher auch das eine oder andere ändern und Veränderung ist auch gut. Wir haben jetzt die Chance, dass jemand da ist, der das die nächsten 20, 30 Jahre macht ?

Autor Christoph Haunschmid Christoph Haunschmid