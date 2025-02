Jazz-Trompeter Franz Hackl gewann Grammy als "Sideman"

Auch Österreich kann ein bisschen über einen Grammy jubeln: Der Tiroler Jazz-Trompeter Franz Hackl war maßgeblich am Album "Las Letras Ya No Importan" des Rappers Residente aus Puerto Rico beteiligt, das Sonntagnacht den Grammy in der Kategorie "Best Musica Urbana Album" gewonnen hat. Auf der Produktion spielte der Musiker, der schon öfter bei den Inntönen in Diersbach zu Gast war, die Trompentenparts.

"Meine Einspielungen wurden im legendären Electric Lady Studio in New York City aufgenommen, gegründet von niemand Geringerem als Jimi Hendrix", beschrieb der 58-Jährige den Hauch großer Musikgeschichte, der dort weht. Und auch sein Auftraggeber hat es in sich: Residente, bürgerlich Rene Perez Joglar, füllt besonders in Latein- und Südamerika ganze Stadien und gewann bisher vier Grammy Awards. Sie gelten als die wichtigsten Musikpreise der Welt und sind in der Nacht auf Montag in Los Angeles vergeben worden.

Er sei natürlich sehr glücklich über den Erfolg, so Hackl, der seit dem Jahr 1990 in New York seinen Hauptwohnsitz hat, mit Ehefrau Rose und Sohn Unico aber auch viel Zeit in Tirol verbringt.

"Das gibt es nur in New York"

Er sei aber kein "Titel-Hamsterer", ihm gehe es in erster Linie um Qualität und Freude an der Musik. Erfolge wie diese seien nach wie vor vor allem im "Big Apple" realisierbar: "Ein Österreicher, der zusammen mit Top-US-Jazzmusikern für einen Künstler aus Puerto Rico im Tonstudio eines Gitarrenhelden steht: Das ist New York. Das ist eben nur hier möglich."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper