"Ich würde es gern ganz gemütlich angehen", begrüßt Gernot Bernroider herzlich seine Gäste am Mittwoch zur Eröffnung des New York City Musikmarathons Mattighofen, mit dem der Percussionist zum elften Mal in seine Heimatstadt lädt. Diesmal nicht nur zum musikalischen Brückenschlag von Amerika ins Innviertel, sondern auch zwischen den Disziplinen, mit der zugleich eröffneten Wanderausstellung "architektur zeit raum 2010 bis 2020" der OÖ. Zentralvereinigung (ZV) der Architekt*innen.