Jazz, groß inszeniert

In Saalfelden stand das verlängerte Wochenende wieder im Zeichen des Jazz. Wer schon am Donnerstag in den Pinzgau reiste, bekam die gesamte Bandbreite des 42. Festivals präsentiert. Auf der Gratisbühne im Stadtpark donnerte Raphael Wressnigs Soul Gift Band ihren tanzbaren, fetzigen Funk, und wenig später präsentierte die Schlagzeugerin Katharina Ernst ihr Projekt Ventil, das spröden Noise mit einer Opernstimme und stimmigen Visuals kombinierte, im Kunsthaus Nexus.

Auf der Hauptbühne im Saalfeldner Congress begann mit Fabian Rucker ein Salzburger Saxofonist mit Bruckneruni-Vergangenheit. Nach druckvollem Beginn begab sich das Quintett in sanftere Gefilde, verband Psychedelik mit Fusion und Synthieklängen der 70er. Ein Highlight war am Freitag zweifellos das Sextett des französischen Sopransaxofonisten Emile Parisien. Mit zwei Bläsern, Gitarre, Klavier und einem treibenden Bass-Schlagzeug-Duo ist der Sechser spannend besetzt, bietet zahllose Optionen, die Komponist Parisien weidlich nutzte. Zu Recht heftig akklamiert wurde das Jazz Orchestra Project des ehemaligen Dekans des JIM an der Bruckneruni, Christoph Cech. Dessen ausgetüftelte Stücke bilden einen verlässlichen Rahmen, sind komplex und verlieren trotzdem nie die Bodenhaftung. Zuweilen swingt das Ganze im höchsten Tempo, das geht auch, wenn man Geigen, ein Akkordeon und eine riesige Konzertharfe ins Bandkonzept einbaut. Brillant!

Sensation zum Schluss

Aber am Ende des Samstags kam noch eine echte Sensation. Rund um Mitternacht begeisterte der erst 24-jährige Isaiah Collier aus Chicago mit seinem Quartett Chosen Few die Verbliebenen. Spiritueller klassischer Jazz, wuchtig und energetisch.

Fazit: Großartiges Festival, ausverkauft trotz mäßigem Wetter, für die Jazzszene unverzichtbar.