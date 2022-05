Jazz als musikalisch genialer Gehörgangputzer

Zu ihrem 50er hat sich Elisabeth Harnik etwas Besonderes vergönnt. Die Grazer Pianistin, Komponistin und Bandleaderin mit exzellenten Beziehungen zur Chicagoer Avantgarde-Szene besuchte mit ihrem Quartett "Earscratcher" am Donnerstagabend den Welser Schl8hof. Sehr frei könnte man das mit "Gehörgangputzer" übersetzen. Ein Anspruch, dem Harnik gemeinsam mit Dave Rempis am Altsaxofon, Fred Lonberg-Holm am Cello und Drummer Tim Daisy in jedem Fall gerecht wird.

Das kann schon recht kraftvoll sein, überzeugt aber vor allem durch klangliche Vielfalt, Abwechslung und kommunikative Sensibilität. Unbestritten sind die individuellen Fähigkeiten der Protagonisten enorm. Besonders beeindruckt aber das gemeinsame Tun, das blinde Verstehen, die musikalische Antizipation. Das ist frei improvisierte Musik, die man nicht besser machen kann.

Da werden weite Spannungsbögen gebaut, da ergibt das eine wie von Zauberhand geleitet das andere. Alles wirkt selbstverständlich und mühelos, bei aller Gedankentiefe leichtfüßig und unterhaltsam. Handlungsstränge werden verfolgt, fallen gelassen und wieder aufgenommen. Innerhalb des Quartetts werden Soli, Duos und Trios dargeboten. Da schweigen auch einmal Saxofon und Piano, und Cello und Schlagzeug suchen den feinsinnigen Dialog. Am Ende ein versöhnlich lyrisches Hinausgleiten, wie ein fernes Echo und als kleine Zugabe ein kurzes, aber heftiges Klanggewitter.

Fazit: Ein fantastisches Konzert, das belegt, was freie Musik vermag und welche enorme Vielfalt und Klangbreite damit geboten werden kann.