Immer wieder atmet er schwer. Sein Blick gleitet ins Leere. Worte bringt er nur einzeln hervor, oft sind es bloß Namen. Nicht einmal für seine Tochter Molly (Elle Fanning, 22) ergeben sie Sinn. Javier Bardem (51) verkörpert in "Wege des Lebens – The Roads Not Taken" einen Mann, der offensichtlich eine schwere kognitive Erkrankung hat. Man ist versucht zu sagen, es handle sich um Demenz. Doch endgültige Antworten auf zentrale Fragen zu geben, hat für die Londoner Regisseurin