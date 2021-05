Japanerin leitet Jury der Biennale von Venedig

Sejima (64) wurde 2010 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet und war im selben Jahr Kuratorin der Architekturbiennale. Die vierköpfige Jury vergibt den Goldenen Löwen für die beste nationale Teilnahme, den Goldenen Löwen für den besten Teilnehmer an der internationalen Ausstellung sowie einen Silbernen Löwen für einen vielversprechenden jungen Teilnehmer an der Schau. Die Preisverleihung ist am 30. August in Venedig.