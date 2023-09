Jann Wenner aus "Rock and Roll Hall of Fame"-Vorstand ausgeschlossen

Ein Grund wurde offiziell zwar nicht genannt, Wenner steht aber nach herabwürdigenden Aussagen gegenüber schwarzen und weiblichen Künstlern stark in der Kritik. In einem "New York Times"-Interview zu seinem neuen Buch "The Masters" hatte er diese als "nicht so artikuliert" wie weiße Musiker bezeichnet. Für "The Masters" hat der 77-jährige Wenner Gespräche mit Musikgrößen wie Bob Dylan oder Mick Jagger geführt. Insgesamt kommen darin sieben durchwegs weiße und männliche Künstler zu Wort. "Die Leute, die ich interviewt habe, waren die Philosophen des Rock", so Wenner. Künstlerinnen und Künstler wie Joni Mitchell, Curtis Mayfield und Marvin Gaye hingegen hätten sich "nicht auf demselben Level ausgedrückt".

Mittlerweile hat sich Wenner für seine Aussagen entschuldigt. Mit "The Masters" habe er nicht den Anspruch gehabt, die ganze Bandbreite der Musik abzubilden.

