Jan Böhmermann gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Der Moderator wird in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" mit der Auszeichnung gewürdigt. Insgesamt wurden am Dienstag bereits Preisträger in elf Kategorien verkündet – für Leistungen hinter der Kamera.

Die eigentliche Gala mit weiteren Auszeichnungen findet am Donnerstag in Köln statt und wird von RTL im TV gezeigt (20.15 Uhr). Das "ZDF Magazin Royale" fuhr noch einen zweiten Preis ein, und zwar in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung". Die beiden Favoriten der Verleihung – der Bierbrauer-Mehrteiler "Oktoberfest 1900" ARD) und die Drama-Serie "Para – Wir sind King" (TNT) – heimsten jeweils fünf Nominierungen ein.