James Cameron: "Wenn du Kinder hast, lernst du, was Angst ist"

Rückkehr nach Pandora: "Avatar - The Way of Water"

Nach jahrelanger Entwicklung und vielen Corona-Verschiebungen soll ein neues Kapitel im Weltkino geschrieben werden, das im guten Sinne "ein blaues Wunder" für eine von Pandemie und Teuerung geprüfte Branche sein könnte: Jahrhundert-Regisseur James Cameron (68, "Titanic", "The Terminator") sprach gestern in einer virtuellen Pressekonferenz vor Filmjournalisten aus aller Welt über die Fortsetzung von "Avatar – Aufbruch nach Pandora" (2009): "Avatar – The Way of Water".