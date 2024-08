James Cameron: Ein besessener Meister großer Bilder

Drei Minuten absolute Finsternis, untermalt von György Ligetis Orchesterwerk Atmosphères. Als Mond, Erde und Sonne in Konjunktion stehend erscheinen, ertönt die berühmte Titelmusik "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss. Es waren u. a. diese Eindrücke am Beginn des Science-Fiction-Meisterwerks "2001: Odysee im Weltraum" von Stanley Kubrick (1968), die den damals 15-jährigen James Cameron nachhaltig faszinierten und in seiner Berufswahl lenkten.