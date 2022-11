Jakob Ebner und das österreichische Deutsch

Dass der Landeshauptmann diese Funktion in Vertretung des Bundespräsidenten gerne übernahm, hat auch einen persönlichen Grund. Jakob Ebner war Stelzers Deutschlehrer im Linzer Gymnasium Aloisianum. Auch als Leiter des Schultheaters hat Ebner bei seinem Schüler nachhaltige Wirkungen hinterlassen. Bei einer Aufführung von Büchner "Leonce und Lena" spielte Stelzer den Staatskanzler.

Die Ehrung erfolgte im Rahmen einer Tagung zum Thema "Österreichisches Deutsch als Standardsprache: Norm, Wahrnehmung und Gebrauch". Der Grund für die Verleihung sind nämlich Ebners Leistungen für die Kodifizierung des österreichischen Deutsch. Christiane Pabst, die Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs, machte in ihrem Referat deutlich, dass man die Geschichte dieser Kodifizierung gar nicht erzählen kann, ohne den Namen Jakob Ebner ausgiebig zu würdigen.

Ein Pionier wird 80

Ebner, der am 23. November seinen 80. Geburtstag feiern wird, gilt auf dem Gebiet der Betrachtung der Besonderheiten der österreichischen Sprache als Pionier. Dass es zwischen bundesdeutschem und österreichischem Deutsch markante Unterschiede gibt, kann man zwar hören und sehen. Das Thema wurde aber – wie Stefan Dollinger und Philip C. Vergeiner ausführten – oft zum Zankapfel in sprachideologischen Auseinandersetzungen. Die Zeiten, in denen das österreichische Deutsch als bloße Dialektvariante abgetan wurde, sind vorbei. Ebner war maßgeblich daran beteiligt, dass die Lexikographie zum österreichischen Deutsch auf seriöse linguistische Grundlagen gestellt wurde. (schach)