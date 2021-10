Jake Gyllenhaal wird zum Superhelden

Die in den 90er-Jahren geschaffene Cartoon-Figur stammt aus der Feder des Zeichners Rob Liefeld. John Prophet ist ein Supersoldat, der am Ende des Zweiten Weltkriegs nach einem Experiment der Deutschen in einen Kälteschlaf verfällt, aber früher als erwartet im Jahr 1965 aufwacht. Nun sucht er nach einer passenden Mission.

Regie führt Sam Hargrave, der mit dem Actionthriller "Extraction" (2020) sein Regiedebüt gab. Gyllenhaal drehte zuletzt unter der Regie von Michael Bay den Actionthriller "Ambulance".