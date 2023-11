Jackie Chan und Ralph Macchio erstmals gemeinsam in "Karate Kid"-Film

Die beiden Schauspieler kündigten am Dienstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft ein neues "Karate Kid"-Projekt an. Regisseur Jonathan Entwistle will den Film im Dezember 2024 in die Kinos bringen.

Macchio spielte in den 1980er Jahren in drei "Karate Kid"-Filmen die Rolle des Teenagers Daniel LaRusso, der sich durch Karatetraining gegen Rivalen behauptet. "Rush Hour"-Star Jackie Chan spielte 2010 in der Neuauflage "Karate Kid" einen weisen Lehrer, der einem jungen Schüler (Jaden Smith) Selbstverteidigung beibringt.

