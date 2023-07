Das Wetter hatte an sich schon Erbarmen mit den Tausenden Musikfans, die der OÖN-Konzertsommer auf die Meierhofwiese gelockt hatte. Ein, zwei Mal tröpfelte es leicht dahin. Nichts also, was einen eingefleischten Anhänger der Freiluftsaison aus der Fassung bringen würde.