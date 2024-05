Take-That-Star Howard Donald: "Ja, wir waren sehr, sehr erfolgreich"

Howard Donald war smarte 22 Jahre alt, als er mit der Boygroup Take That aus Manchester und Songs wie "Back For Good" oder "Patience" praktisch über Nacht zum singenden und tanzenden Mädchenschwarm wurde. Heute ist der Brite 56 und neben Gary Barlow und Mark Owen immer noch eines von drei aktiven Mitgliedern der Gruppe. Am 4. Juli gastieren Take That auf der Meierhofwiese von Burg Clam.