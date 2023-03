Stefan Leonhardsberger: "Ein neues Level an Verletzlichkeit"

Stefan Leonhardsberger ist immer noch ein Geheimtipp – was auch an seiner unglaublichen Talentevielfalt liegt. Immer wenn man glaubt, jetzt hat man den 37-Jährigen aus Lasberg im Mühlviertel verstanden, holt er Neues aus der Schublade. Morgen präsentiert der in Ingolstadt Lebende erstmals sein Solo-Comedyprogramm "Ja" im Linzer Posthof.