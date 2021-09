Italienischer Springtanz und schottische Gelage

Mit einem Programm von der Renaissance bis zum Frühbarock gastierte ein Teil des Ensembles am Dienstag in der Barockkirche in Brunnenthal. Es zirpten die Blockflöten, es näselten die Schalmeien, hier schnarrten die Dulziane und dort röhrten die Krummhörner. Manchmal waren die Canzonen und Tanzstücke von der Orgel gestützt. Immer wieder legte die Barockposaune tonsicher den Grund, darüber swingten die Bläser ihre alten Weisen. Das Besondere: Der musikhistorische Gang beginnend mit Josquin Desprez über Augustine Bassano bis zu Tarquinio Merula und Samuel Scheidt führte ohne Unterbrechung ein Stück in das andere.

Es wurde rustikal wild

Das war beste Programmchoreografie, die auch den Kirchenraum einbezog. Giovanni Antonini, der Kopf der Gruppe, hob sich schwebend zu Beginn mit der Blockflöte in den Spielraum, über eine Improvisation eröffnete er den "harmonischen Garten". Rustikal wild wurde es bei italienischem Springtanz und schottischem Gelage – wie präzise dabei in den komplexen Strukturen die Töne gesetzt wurden, spricht einmal mehr für diese glänzende Formation.

Fazit: So und nicht anders klingt die Renaissance hinein in das Frühbarock!

Brunnenthaler Konzertsommer: Il Giardino Armonico, 28. September