Insieme - Italienischer Liedermacher Toto Cutugno gestorben

Cutugno starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik nach einer langen Krankheit, teilte sein Manager Danilo Mancuso mit.

Der in der Toskana als Sohn eines sizilianischen Vaters geborene Cutugno gehörte in Italien zu den großen Popstars. 100 Millionen verkaufte Alben bezeugen seinen Ruhm. Insgesamt 15 Mal nahm er an dem legendären Sanremo-Festival als Interpret teil - aber nur einmal gewann er den Wettbewerb: 1980 Mit dem Lied "Solo noi" (Nur wir).

Weitere 15 Mal komponierte er für Sanremo-Teilnehmer die Lieder. Auch über die Grenzen des Mittelmeerlandes machte er sich in den 1980er und 1990er-Jahren ein Namen. Neben seinem Top-Hit "L'Italiano" war er wegen seines Sieges beim Eurovision Song Contest von 1990 mit dem Lied "Insieme 1992" (dt. "Zusammen") bekannt.

