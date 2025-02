"Robin Hood" im Linzer Theater des Kindes: Ist goldenes Klopapier gerecht?

„Was ist gerecht, was gut, was böse? Wie viel ist genug? Und wer bestimmt, was jeder braucht?“ Es sind große Fragen, die im Linzer Theater des Kindes erörtert werden. Verteilungsgerechtigkeit bis Vermögensteuer: Wovon Erwachsene daheim vielleicht reden, sind auch für ab Sechsjährige brisante Themen – werden sie so erzählt, wie in Christian Himmelbauers Bühnenadaption von „Robin Hood“. Der Stückautor und Regisseur schält den Kern aus der Sage vom edlen Räuber,