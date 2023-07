Ist die Wunderlampe der Weg in die Freiheit?

Sie findet sich in der Sammlung „1001 Nacht“: Die Geschichte von Alaaddin und seiner Wunderlampe bringt das freie Salzburger Theater Ecce auf die Bühne ihre Zirkuszeltes in Bad Goisern, in der Fassung der deutschen Theatermacherin Annette Raffalt für alle ab sechs Jahren: „Diese Bearbeitung hat mir gleich total gefallen, weil sie die Rollenbilder kippt“, sagt Regisseur Reinhold Tritscher, künstlerischer Leiter der von ihm 1996 gegründeten freien Salzburger Theatergruppe.