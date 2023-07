Das Theater Ecce lädt zu "Alaaddin und die Wunderlampe" 

Sie findet sich in der Sammlung "1001 Nacht": Die Geschichte von Alaaddin und seiner Wunderlampe bringt das freie Salzburger Theater Ecce auf die Bühne ihre Zirkuszeltes in Bad Goisern, in der Fassung der deutschen Theatermacherin Annette Raffalt für alle ab sechs Jahren: "Diese Bearbeitung hat mir gleich total gefallen, weil sie die Rollenbilder kippt", sagt Regisseur Reinhold Tritscher, künstlerischer Leiter der von ihm 1996 gegründeten freien Salzburger Theatergruppe.

"In der Begegnung der in ihrem goldenen Käfig gefangen Prinzessin Hamirah mit dem in seiner Armut gefangenen Alaaddin prallen zwei Welten aufeinander", in denen alle in irgendeiner Form gefangen sind: "der böse Magier in seiner Gier und seinen Allmachtsfantasien, der König, Hamirahs Vater, in seinem traditionellen Rollenbild und der Lampengeist, eine Frau, in der Lampe. Freiheit ist das große Thema des Stücks, das auf der Kinder- und Erwachsenenebene funktioniert", sagt der Saalfeldener, der mit seinem Theater Ecce ? auf Deutsch: "Sieh her!" ? gerne "gesellschaftspolitische Themen, von denen wir möchten, dass hingeschaut wird" aufgreift. Immer wieder werden dabei, wie auch diesmal, inklusive Projekte erarbeitet. "Wir sind ein bunt gemischter Haufen. Aber im Mittelpunkt steht immer, dass es ein guter Theaterabend wird", der für das Linzer Publikum auch ein Wiedersehen mit Kristin Henkel, ehemaliges Mitglied der Tribüne Linz, bringt.

Mit Live-Musik im Zirkuszelt

Die Wurzeln der Geschichte, die der französische Orientalist Antoine Galland (1646?1715) als erster europäischer Übersetzer zur Sammlung "1001" hinzugefügt hat, reichen nach Syrien. Dass mit Salim Chreiki ein Darsteller aus Aleppo das Ensemble bereichert, ist ein stimmiger Zufall: "Er war in seiner Heimat ein total bekannter Schauspieler. Vor einigen Jahren ist er bei uns als Flüchtling gestrandet. Das bringt natürlich eine Farbe mit ins Spiel, die mitschwingt, andere Kulturen, andere Sprachen. Das macht die Geschichte bunter und reicher." Wobei "das Stück überall spielen kann, irgendwo im Nirgendwo, wie es im Text heißt. Folklorekitsch haben wir uns und dem Publikum erspart", auch in der Livemusik: "Ich finde es total wichtig, dass die Kinder sehen, wie die Töne produziert werden, das ist Teil der Aufführung", die Nane Frühstückl singend, am Klavier und mit perkussiven Geräuschen begleitet. Gespielt wird in einem ? bei Bedarf kühlbaren ? Zirkuszelt. Denn immer wieder lädt das Theater Ecce auch mit Akrobatik, die Raumhöhe bedarf, zum Staunen.

Mehr im Kulturhauptstadtjahr 2024

Das Familientheater "Alaaddin" ist zugleich der Auftakt zu weiteren Projekten der Gruppe in Bad Goisern in Kooperation mit "Salzkammergut 2024": "Wir bereiten ein sehr großes Projekt für die europäische Kulturhauptstadt vor: ,Das große Welttheater? wird nächsten Februar und März in Bad Goisern stattfinden, wofür schon sehr umfangreiche Vorarbeiten in Gange sind", getragen von einem Wunsch: "Wir wollen keine Eintagsfliegen in einer Region sein, sondern mittelfristig etwas dort aufbauen. Theater spielt man für die Menschen in einer Region, das ist für mich nicht einfach austauschbar." Man darf also gespannt sein, worauf das Theater Ecce das Augenmerk seines Publikums im Kulturhauptstadtjahr 2024 lenken wird.



Info: Theaterzelt neben der Landesmusikschule Bad Goisern, Schmiedgasse 13b, Vorstellungen am 28., 29., 30. 7.; 3., 4., 6. 8., je 18.30 Uhr, Karten: Bürgerservice Gemeinde Bad Goisern, 0664 5319468, www.theater-ecce.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze