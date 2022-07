Irrungen im Turm-Idyll

Donnerstagabend lud die engagierte Truppe um Organisator Wolfgang Königsmaier und Regisseur David Jentgens zur Freiluft-Premiere vom "Sommernachtstraum" in den Turm 20. Das Gemäuer am Pöstlingberg, einst Teil der Befestigungsanlage (frühes 19. Jh.), liegt am Kreuzweg. Innen offen, gibt es den Blick in den Himmel frei.

Puck, der kokette Kobold

Was hier Donnerstagnacht zu sehen war, hätte anderswo die Laune getrübt – immer dickere, dunklere Wolken. Zur märchenhaften Idylle des Turms und zu Shakespeares Stück (16. Jh.) passte jedoch dieses Gefühl, dass hier von Menschenhand Unkontrollierbares aufzog.

Es schmiegte sich in die Komödie der amourösen Irrungen, die ein Strizzi aus der Elfenwelt noch verdichtet: der Puck, den Paul Riedmann mit koketter Energie ausstattet. Er grätscht in an sich schon vertrackte Beziehungen. Das Elfenkönigspaar Oberon (Sohrab Arasto) und Titania (Michaela Obermayer) ist verkracht. Hermia (Nikola Kogler) und Lysander (Jonathan Amberbauer) wollen sich, sollen aber nicht. Helena (Michaela Arbeithuber) will Demetrius (Aristotelis Goetzloff), er sie aber nicht. Zudem brockt Bottone, der komödiantisch herrliche Pietro Tammaro (der einzige Profi), den Handwerkerkollegen eine Theateraufführung im Auftrag des Athener Königs ein.

Parallel zum Gewitter zog also ein ordentlicher Gefühlsorkan auf, den das junge Laienensemble mit Linz-Bezug, darunter Schauspielstudierende, mit Verve zum Leben erweckte. Allein das Wort der Rage wird oft mehr geschrien als laut gesprochen, eine leichte Reduktion ließe es im Gestus jedoch mächtiger wirken. Die Holzbühne gefinkelt nutzend, entstanden witzige wie entzückende Momente. Der immer stärkere Regen zwang erst in den letzten Szenen zum Abbruch.

Fazit: Kein perfektes, aber liebevolles, ehrlich passioniertes Theater. Termine bis 6. 8., alle Infos: sommertheaterlinz.at/termine