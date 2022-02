Niemand hat die New Yorker High Society je mit so viel Verve betrogen wie Anna Delvey. Die als Anna Sorokin geborene Tochter eines russischen Lkw-Fahrers gab sich in den USA als steinreiche deutsche Erbin aus, zelebrierte einen luxuriösen Lebensstil, den sie sich nonchalant auf Kosten anderer erschwindelte. Dabei narrte die zur Popkultur-Ikone avancierte junge Frau alle: Fünfsternehotels, Finanziers, Wall-Street-Investoren und natürlich auch ihre vermögenden Freunde.