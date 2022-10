Intervenierte Schmid auch für Hermann Nitsch?

Auch in der Steueraffäre des im April verstorbenen Künstlers Hermann Nitsch dürfte Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, interveniert haben. Chats aus 2017 legen nahe, dass Schmid von Agnes Husslein-Arco kontaktiert worden sei. Die ehemalige Belvedere-Direktorin war zu diesem Zeitpunkt im Vorstand des Leopold-Museums.

Auf Husslein-Arcos Anfrage an Schmid, ob man in der Causa nichts mehr machen könne, habe dieser "Kümmere mich darum" geantwortet und dann den damaligen stv. Generalsekretär Eduard Müller kontaktiert. Nun soll die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermitteln.

Hintergrund ist Nitsch’ Steueraffäre um Bilderverkäufe ohne Rechnung, die eine Steuernachzahlung und 2017 ein Finanzstrafverfahren zur Folge hatte, bei dem Nitschs Frau Rita zu einer Strafe von 290.000 Euro verurteilt wurde.

In der Chataffäre gibt Rita Nitsch aber nun an, Husslein-Arco nicht in der Steuersache kontaktiert zu haben. Husslein-Arco sagt, sie habe auf Nitsch eingewirkt, die Steuerschuld zu akzeptieren. Das habe sie dem Generalsekretär ausgerichtet. Sie sei wohl in ihrer Funktion als Belvedere-Direktorin ins Spiel gekommen, weil Nitsch versucht habe, seine Steuerschuld durch Bilder und Schenkungen zumindest teilweise zu bezahlen.