Interaktives Theater, Bruckner und der beste Schachspieler des Landes

"Homo ludens" – den spielenden Menschen hat Georg Wiesinger, neuer Leiter des ABC, seiner ersten Saison als Motto eingeschrieben, "die unterschiedlichsten Formen des Spiels" beleuchtet, sagt Wiesinger. So werden etwa die Schachstaatsmeisterschaft (16. bis 19. 6. 2022) und mit "Back to Magic" ein internationales Kartenturnier (25. -27. 2.) im ABC über die Bühne gehen. Zum Mitspielen lädt das interaktive Theater "Das Spiel des Lebens" im Juni 2022, "eine international prämierte und für Ansfelden adaptierte Produktion", in dem jedem Besucher eine soziale Rolle zugeteilt wird: Welche Chancen hat der Einzelne im Leben?

"Ein Hauptaugenmerk liegt auf Kindern und der Jugend." So erzählt etwa Hortpädagogin Gitti Hoffmann ab 19. 11. "Abendgeschichten" für alle ab vier Jahren als Betthupferl. In Kooperation mit dem Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel lädt ab Jänner der Kasperl zu diversen Streichen.

Die von Zithervirtuose Wilfried Scharf kuratierte Reihe "G’sunga und G’spüt" bittet zu Volksmusik, etwa mit Scharfs "Salzburger Saitenklang", den Innviertler Maultrommlern (2. 10.) und dem Trio Tschejefem um Harmonika-Spielerin Johanna Dumfart (24. 10.).

Klassisch wird es mit Franz Farnberger: Der Pianist und ehemalige Leiter der Florianer Sängerknaben lädt mit "Mozart Verspielt" dreimal zu klangvollen und hintergründigen 15 Uhr-Kaffeekonzerten ab 7. 11. In der Reihe "Bruckner 200" zu Gast ist unter anderen das Spring String Quartett (23. 11.)

In "Farbenspiele" eintauchen können Besucher mit Manfred Hebenstreit: Der Hausruckviertler Künstler malt Bruckner, zu sehen ab 18. 9. in der ABC-Galerie.

Ihr 25-Jahre-Jubiläum feiert die Theatergruppe Siedlerverein Ansfelden mit der Premiere von Michael Cooneys Stück "Und ewig rauschen die Gelder" (8.–17. 10.). Florian Haderers Stück "Pfeift!" erinnert an den 150. Geburtstag von Marie Beutlmayr, der ersten Landtagsabgeordneten (15. 11.). Kabarett-"Wortspiele" eröffnet das Duo BlöZinger (23. 10.).

Infos: 07229 / 840 3111, abc.ansfelden.at