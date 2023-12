Ins neue Jahr hineinfeiern: 3 Tipps in 3 Gemeinden

Silvestergala in Bad Schallerbach am 29.12.: Die schönsten Melodien aus der Welt der Operette und ins Ohr kriechende Schlager-Hits vereint ein musikalischer Reigen zum Jahresausklang: Er bringt ein Wiedersehen mit der Linzer Sopranistin Ilia Staple, die in der kommenden Spielzeit vom Münchner Gärtnerplatztheater an die Wiener Staatsoper wechselt. Aus München stammt Bariton Thomas Ruf. Der instrumentale Part liegt in Händen des Haus- und Hofensembles des Musiksommers Bad Schallerbach, der