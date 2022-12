Innviertlerin soll "profil"-Chefredakteurin werden

Wie von mehreren Quellen zu hören war, soll Anna Thalhammer, derzeit Chefreporterin bei der "Presse", am Montag als neue Chefredakteurin von "Profil" bekannt gegeben werden. Die 37-jährige Innviertlerin begann ihre Karriere beim Kurier, arbeitete für die Gratiszeitung "Heute" und wurde 2015 von Chefredakteur Rainer Nowak zur "Presse" geholt.

Am Montag hatte der langjährige Herausgeber und Chefredakteur Christian Rainer seinen Rückzug vom "profil" bekannt gegeben. Fix ist, dass "profil" mit Richard Grasl ab 1. Jänner einen neuen Geschäftsführer bekommt. Grasl löst Thomas Kralinger ab, der zugleich als "Kurier"-Geschäftsführer tätig ist, wie das Kurier Medienhaus am Montagnachmittag in einer Aussendung mitteilte. Das Nachrichtenmagazin kämpft wie so manch anderer Titel mit einem Rückgang am Lesermarkt. Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) wies "profil" im Schnitt rund 42.200 verkaufte Magazine für das erste Halbjahr 2022 aus.

