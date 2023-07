Die Wiese von Paul Zauners Buchmannhof in Diersbach wurde drei Tage zur Bühne für Jazz-Größen.

Gregory Porter strahlt von einem alten Inntöne-Plakat vor dem Büro im Backstage-Bereich. Der US-amerikanische Sänger, mittlerweile einer der ganz Großen des Jazz, gab 2010 seinen ersten Europa-Auftritt auf Paul Zauners Bauernhof in Diersbach. Beim Kaffee in New York hatte ihn der umtriebige Jazz-Posaunist nach einer gemeinsamen Session eingeladen.