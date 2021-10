Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" erzählt vom ehemaligen Wehrmacht-Unteroffizier Beckmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg und drei Jahren russischer Gefangenschaft mit zerschossenem Bein und ramponierter Seele in seine Heimatstadt Hamburg zurückkehrt. In den Armen seiner Frau liegt längst ein anderer – und weil Beckmann daran verzweifelt, dass ihm die Gegenwart keine Tür mehr öffnet, will er sich in der Elbe das Leben nehmen.