Initiative für Frauengesundheit im AEC geehrt

Mit dem Citizen-Science-Preis werden Projekte ausgezeichnet, die Bürger bei Forschungsprojekten einbinden. Der Hauptpreis (60.000 Euro) ging an die belgische Initiative für Frauengesundheit "Isala". Dabei untersuchte ein Forscherteam das Mikrobiom (also Bakterien, Viren und Pilze) des Vaginaltraktes, um Krankheitsbilder frühzeitig zu erkennen. Gesucht wurden 200 Frauen, die freiwillig einen Abstrich machten. In nur zehn Tagen registrierten sich 5500 Frauen und machten per extra entwickeltem Werkzeug den Abstrich. 275 Frauen wurden dann für eine Langzeitdiagnose ausgewählt. Damit konnten Diagnoseverfahren und Datenlage verbessert werden.

Projekt gegen Elektromüll

Den "Digital Communities Award" (20.000 Euro) erhielt die britische Initiative "The Restart Project" zugesprochen, die gegen den wachsenden Müllberg durch Elektrogeräte kämpft. Sie rief "Restart-Partys" ins Leben, bei denen Freiwillige kaputte Elektroartikel reparierten, und entwickelte ein System, mit dem die Daten von Reparatur-Initiativen weltweit verglichen werden können. Insgesamt 81.000 Reparaturversuche wurden dort bereits registriert.

Das dänische "Urban Belonging Project" erhielt den "Diversity & Collaboration Award" (20.000 Euro). Dabei wird versucht, die Erfahrungen von unterrepräsentierten Gruppen (etwa Homosexuellen, Beeinträchtigten oder Obdachlosen) im Stadtleben Kopenhagens zu dokumentieren und so sichtbar zu machen. Insgesamt gab es 321 Einreichungen, die Projekte werden beim Festival Ars Electronica im September gezeigt.

