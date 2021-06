Ingrid Burkhard, Mundls Serienfrau, ist heute 90

Heute wird die Schauspielerin 90 Jahre alt. Studiert hat die gebürtige Wienerin am Max Reinhardt Seminar. Nach einem ersten Engagement am Theater für Vorarlberg spielte sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hannes Siegl am Landestheater Linz, in Bonn und am Schauspielhaus Zürich. "Mein Mann hat immer geschaut, dass wir am gleichen Theater Engagements hatten. Sonst hält das ja nicht", sagte sie einst in einem Interview.

Dietrich Siegls Mutter

Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor, darunter Dietrich Siegl, der heute selbst als Schauspieler im Fernsehen erfolgreich ist und von der "Lindenstraße" bis zu "SOKO Donau" im Einsatz war.

Mutter Ingrid kehrte 1972 mit ihrem Gatten wieder nach Wien zurück, wo der 2009 verstorbene Hannes Siegl Ensemblemitglied im Burgtheater wurde. Auch Ingrid Burkhard spielte im Haus am Ring, aber ebenso im Theater in der Josefstadt. 2008 und 2010 schlüpfte sie für die beiden Mundl-Kinoadaptionen "Echte Wiener" wieder in ihre Paraderolle und bereicherte auch die "Vorstadtweiber" in einer kleinen Rolle als Pensionistin, die einem Banker hilft.

Ingrid Burkhards Lebensleistung blieb nicht ungewürdigt. So erhielt die Schauspielerin 2011 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Und 2018 wurde ihr der Große Diagonale-Schauspielpreis zuerkannt.