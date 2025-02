Inge Maux: Der große Diagonale-Schauspielpreis ließ sie vor Freude "eine Nacht nicht schlafen"

Als sie davon erfuhr, war die Freude von Inge Maux so groß, dass sie eine ganze Nacht nicht schlafen konnte: Die Innviertlerin wird bei der „Diagonale“ (27. März bis 1. April) in Graz mit dem großen Schauspielpreis des Festivals des österreichischen Films prämiert. Die Mettmacherin sei in ihrem Zuhause in Artstetten (NÖ), das sie mit ihrem Mann teilt, herumgetigert und habe sich immer wieder gedacht: „Was für ein Hammer!