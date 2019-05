In Traun feiert der Flamenco ein Festival

"Drei Konzerte zeigen drei verschiedene Richtungen, in die Flamenco gehen kann", sagt Geschäftsführerin Brigitte Brunner. "Compadres" verbindet am 13. Juni Jazz und Elemente des klassischen spanischen Tanzes zu einem spannenden Abend. Flamenco-Tanz zeigen auch Lucia Ruibal und Rubén Puertas am 14. Juni. Am 15. Juni präsentiert Gitarrist Flaco de Nerja seine neue CD "Paseos".

Außerdem lockt die Ausstellung "La Vida y la Muerte" des Linzer Künstlers Matthias Claudius Aigner ab 12. Juni in die Galerie Traun, die Mitglieder der 1. Trauner Künstlergruppe sind ebenfalls tief in die Welt des Flamenco eingetaucht und präsentieren ihre unterschiedlichen Zugänge in einer Ausstellung im Schlosshof. Komplettiert wird das Angebot von einem Tanzworkshop und einen Percussionworkshop.

Info: www.kulturpark.at, Telefon: 07229 / 63 0 32

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at