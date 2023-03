Frank Schätzing: "In Summe hätte es etwas Großartiges werden können"

Es war "eine Vision, die kaum zehn Sekunden gedauert haben muss", die den Kölner Schriftsteller Frank Schätzing zum Bestseller "Der Schwarm" inspirierte.

Es muss 1996 oder 1997 gewesen sein, erzählt der heute 65-Jährige in einer ZDF-Doku, als er um 3 Uhr Früh halb wach, halb träumend "über dem Ozean schwebte und sah, wie sich Millionen Fische zusammenrotteten". Am Ende war der Autor ("Die Tyrannei des Schmetterlings") mit der Idee aufgewacht, darüber ein Buch zu schreiben.

Er vermerkte auf einem Zettel folgende Worte: "Das Leben in den Meeren bedroht die Menschheit. Buchtitel: Der Schwarm". Das Papier befindet sich noch heute, wenn die Großproduktion "Der Schwarm" TV-Premiere auf ORF eins feiert, in seinem Besitz.

Reibung zwischen Alphatieren

Die federführend vom ZDF realisierte Thriller-Serie umfasst acht Teile, wurde von sieben TV-Anstalten, auch vom ORF, produziert und ist von heute bis Mittwoch um 20.15 Uhr zu sehen. Das Budget soll 40 Millionen Euro umfassen, was die Serie teurer als "Babylon Berlin" macht. Die Folgen werden gestaffelt von Montag bis Mittwoch jeweils ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Der ZDF sei bei ihm ein "offenes Scheunentor" eingelaufen, als man nach einer Verfilmung seines Romans anfragte, erinnert sich Schätzing. Er sei ja in dem Sinn kein klassischer Autor, "weil ich immer meine eigenen Filme abschreibe, die in meinem eigenen inneren Kino laufen".

Für die Adaption seines Buchs, für das er fünf Jahre recherchierte und zwei Jahre lang schrieb, arbeitete der Autor mit dem US-Produzenten Frank Doelger zusammen, dem ausführenden Produzenten von "Game of Thrones" (2011–2019). Natürlich sei es zwischen zwei solchen Alphatieren zu Reibungen gekommen. Man überwarf sich. Was Schätzing an der Serie gefalle, seien neben den Schauspielern, darunter Oliver Masucci ("Er ist wieder da"), Barbara Sukowa ("Hannah Arendt") und Franziska Weisz ("Tage, die es nicht gab"), der Look, die Filmmusik, das Sounddesign und die Spezialeffekte, die teils "auf internationalem Niveau" seien. "In der Summe aller Teile hätte es etwas Großartiges werden können, ist es meiner Meinung nach leider nicht." Das größte Problem sei, dass man zu sehr am Zeitgeist der Vorlage aus 2004 kleben geblieben sei.

Man hätte mehr als eine Abenteuerreise machen können, wenn man den Roman "für die junge, enorm politisierte Generation adaptiert hätte", die es damals so nicht gab. Gefalle das Endresultat den Menschen, sei das gut, "denn meine Meinung ist nicht maßgeblich". Die Verfilmung wäre auch dann nicht mehr sein Baby, wäre sie rundum gelungen, "weil sie nicht mein Buch ist".

Hintergrund

Der Roman „Der Schwarm“ (2004) wurde bis 2010 mehr als zehn Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Er handelt von einer maritimen Schwarmintelligenz, die die Menschheit aus den Meeren verbannen will. Eine Expedition soll eine Katastrophe verhindern.

Zwei Mal hieß es, Hollywood wolle den Roman verfilmen. 2006 wurde Ridley Scott („Gladiator“) als Regisseur genannt, dann sicherte sich US-Star Uma Thurman („Kill Bill“) die Rechte. Beides verlief im Sand.





