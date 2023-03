In memoriam Peter Weibel: „Heute haben wir die Amateure überall“

„Leider haben die Dadaisten ,Alle Macht den Amateuren‘ gefordert. Heute haben wir die Amateure überall. Der Kulturbegriff hat sich durch Massenmedien in die falsche Richtung bewegt. Alles ist nun Lifestyle, Mode und Kunst“, sagte Peter Weibel in einem seiner OÖN-Interviews. Stets trieb der viel Arbeitende und noch schneller Sprechende seine Keile in kulturelle Debatten.