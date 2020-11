Hans-Peter Obermayr, Chef der Star-Movie-Gruppe „Grundsätzlich halte ich die Ankündigung für gut, aber man muss die Details abwarten. Es heißt ja „bis zu“ 80 Prozent, und es hängt ja davon ab, an welche Kriterien das geknüpft ist. Ich bin noch nicht in Lobgesänge ausgebrochen. Der Teufel steckt ja im Detail. Und das ist ja beim Fixkostenzuschuss so gewesen.“ „Wir tragen die Maßnahmen natürlich mit. Aber aus unserer Perspektive ist die Schließung der Kinos