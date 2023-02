In Linz gehen die Mörder um

In die Linzer Neonazi-Szene führt Eva Reichl in ihrem neuen Thriller "Rachedorf". Der zweite Band mit Diana Heller als Hauptfigur spielt drei Jahre nach Teil eins, als die junge Mühlviertler Biobäuerin den Mord an ihrem Ehemann Oliver aufklären musste und sich dabei im Dorf und bei ihrer Familie ziemlich unbeliebt machte.