"In kritischem, aber stabilem Zustand"

Seine Rolle als Superheld Hawkeye im Marvel-Comic-Kino hat den Kalifornier Jeremy Renner zum Weltstar gemacht. Sonntagfrüh ist der Schauspieler (51) und Vater einer Tochter (9), wie gestern bekannt wurde, beim Schneepflügen bei seinem Wohnsitz im US-Staat Nevada verunglückt. "Wir können bestätigen, dass sich Jeremy in einem kritischen, aber stabilen Zustand befindet und Verletzungen erlitten hat", bestätigte ein Vertreter Renners dem US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

"Seine Familie ist bei ihm, und er wird hervorragend versorgt." Nach Eintreffen medizinischer Einsatzkräfte und der lokalen Feuerwehr am Unfallort wurde Renner zum Krankenhaus geflogen. Ein Untersuchungsteam für schwere Unfälle des zuständigen Sheriff’s Departments, bei dem der Notruf als Erstes einging, ist dabei, das Unglück zu rekonstruieren, an dem allein Renner beteiligt war.

Der Schauspieler zählt spätestens seit seiner Oscar-Nominierung 2010 in Kathryn Bigelows "The Hurt Locker" zu den maßgeblichen Darstellern Hollywoods.

Nach "Hurt Locker" spielte Renner in Ben Afflecks Krimidrama "The Town" mit, einem Film, der ihm zum zweiten Mal in Folge eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Ein Jahr später gab er sein Debüt als Hawkeye in "Thor" (2011), gefolgt von mehreren "Avengers"-Filmen, darunter "Avengers: Endgame" (2019), der ökonomisch zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. An der Seite von Tom Cruise war Renner Teil der "Mission Impossible"-Filme "Phantom Protokoll" (2011) und "Rogue Nation" (2015).

Im Gebiet um Renners Anwesen tobte wie in einem Großteil des nördlichen Nevadas zu Silvester ein gewaltiger Wintersturm, Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Renner, ein Naturbursch, packt die Schneeräumung auf seinem Anwesen selbst an. Social-Media-Videos zeigen, wie er schwere Räumungsgeräte lenkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur