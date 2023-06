In Klagenfurt wird wieder um die Wette gelesen

Am Mittwoch beginnt die 47. Auflage des Ingeborg-Bachmann-Preises auf der Bühne des ORF-Landesstudios Klagenfurt – diesmal mit nur zwölf statt 14 Teilnehmern. Die von Juror Klaus Kastberger nominierte österreichische Schriftstellerin Helena Adler musste sich in dieser Woche einer unaufschiebbaren medizinischen Behandlung unterziehen und kann deshalb nicht vor der Jury in Klagenfurt lesen.

Die Salzburgerin galt zum engeren Favoritenpreis, hat sie es doch mit zwei ihrer drei ersten Romane – "Die Infantin trägt den Scheitel links" (2020) und "Fretten" (2022) – jeweils auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis geschafft. Auch der von Brigitte Schwens-Harrant nominierte Österreicher Robert Prosser wird nicht lesen – aus "triftigen persönlichen Gründen", wie er wissen ließ.

Die verbliebenen beiden österreichischen Kandidaten für die am 2. Juli vergebenen Preise sind die Wienerin Anna Felnhofer und der Niederösterreicher Mario Wurmitzer. Aus Deutschland kommen Yevgeniy Breyger, Valeria Gordeev, Anna Gien, Sophie Klieeisen, Martin Piekar, Andreas Stichmann sowie Deniz Utlu.

Mario Wurmitzer Bild: (APA/GEORG HOCHMUTH)

In Frankreich geboren wurde der in Berlin lebende Spoken-Word-Künstler Jayrome Robinet, aus London stammt die in Berlin lebende Autorin und Bloggerin Jacinta Nandi. Einzige Teilnehmerin aus der Schweiz ist die freie Theaterschaffende Laura Leupi.

Im Vorjahr gewann die in Niederösterreich lebende Slowenin Ana Marwan den Bachmann-Preis. Zur heutigen Eröffnung hält Tanja Maljartschuk die Klagenfurter Rede zur Literatur mit dem Titel "Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf". Die ukrainische Schriftstellerin lebt nun in Wien und hat den Preis 2018 gewonnen.

Neu ist der Modus der Preisvergabe. Die Jurymitglieder präsentieren ihre Wertungspunkte live vor Publikum. Damit sollen die Spannung bis zum Schluss erhalten und Absprachen vermieden werden. In der Jury sitzen Insa Wilke (Vorsitz), Mara Delius, Klaus Kastberger, Mithu Sanyal, Brigitte Schwens-Harrant, Thomas Strässle und Philipp Tingler.

Der Preis der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur ist mit 25.000 Euro dotiert. Weiters werden der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro) sowie der mit 7000 Euro dotierte – und mit dem Stadtschreiberstipendium verbundene – BKS Bank-Publikumspreis vergeben.

