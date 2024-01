In Katharina Wernes Café wandern Bücher in neue Hände

Ein Café mit Buchhandlung, gemütlich und klein, wie ein erweitertes Wohnzimmer – Urlaub für den Kopf. Das wär’s“, kam Katharina Werner im vergangenen Juli in Italien die zündende Idee, in einem „Horrorurlaub“, erinnert sie sich und lacht: „Es war alles furchtbar. Da habe mich gefragt, was ich immer schon einmal machen wollte, aber auf später verschoben habe.“

Keine drei Monate später, im Oktober, eröffnete die Mutter einer achtjährigen Tochter ihr Café „Buch & Bohne“ in der Gleinker Gasse 4 in Steyr, das seitdem von Freitag bis Sonntag acht bis zwölf Gästen Platz bietet. „Im Sommer kann man auch draußen sitzen.“

Besonders ist nicht nur die Geschichte hinter ihrem Café, sondern auch dessen nachhaltiges Konzept: „Man kann Bücher bringen und erhält dafür einen Getränkegutschein“, einen Euro pro Buch, das wiederum um drei Euro in neue Hände wandern kann. „Viele Menschen, die Bücher lieben, trennen sich schwer davon, aber so wissen sie, dass sie gut aufgehoben sind und wiederverkauft werden“, sagt Werner.

Was nicht mehr für den Verkauf geeignet ist, kommt ins „offene Bücherregal“ zur freien Entnahme. Auch ein Upcycling-Projekt ist im Entstehen, „indem die Bücher künstlerisch verwertet werden, zum Beispiel mit Ein-Satz-Kunstwerken“.

Ihre Liebe zu Büchern verdankt sie ihrer Familie: „Wir haben immer ein bücherreiches Elternhaus gehabt.“

Nachhaltig ist auch, was für ihre Gäste kredenzt wird: „Alles ist pflanzlich, auch wenn nicht überall vegan draufsteht.“

Bio-Speisen und Getränke

Das Angebot reicht von Kuchen bis zu gefüllten Bagels, wobei 90 Prozent der Speisen und Getränke Bio- und Fairtrade-Produkte sind und weitgehend regional eingekauft werden. Selbst die altehrwürdigen Gemäuer sind mit natürlichem Lehm verputzt.

Angenommen wird „Buch & Bohne“ gut. „Ich habe meinen Break-even erreicht und bin kostendeckend.“ Vor zwei Wochen hat Katharina Werner auch bereits ihre erste Mitarbeiterin angestellt.

Info: „Buch & Bohne“, Steyr, Gleinker Gasse 4, geöffnet

Fr., Sa., So. von 9–18 Uhr, www.buch-bohne.at

