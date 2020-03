In ihren Träumen ist noch Krieg

Als am 3. Februar 1945 500 Menschen aus dem KZ Mauthausen ausbrachen, befahl die SS, keinem zu helfen und alle zu töten. Hanni Rittenschober machte damals sofort klar: "Da mache ich sicher nicht mit." Maxi Blaha über die mutige Frau, der sie auf der Bühne ein Denkmal setzt.

OÖNachrichten: Wie hat Hanni Rittenschober das Schweigen über die NS-Diktatur nach 1945 erlebt?

Maxi Blaha: Sie hat deshalb ein sehr gespaltenes Verhältnis zur katholischen Kirche entwickelt. Sie sagt, sie war sehr böse auf ihren Pfarrer, weil er vorgab, man solle ja nicht über die NS-Zeit sprechen. Das sei jetzt alles vorbei. Sie hat mir erzählt, dass sie immer gesagt hat: Das ist so nicht richtig. Man muss darüber sprechen. "Weil in meinen Träumen, da ist noch immer der Krieg." Sie träumt natürlich auch noch von der "Mühlviertler Hasenjagd", von den Toten, die in den Gräben gelegen sind. Sie hat ja genau dort gelebt.

Wie hätte sie reagiert, wenn einer der Fliehenden Hilfe bei ihr gesucht hätte?

Sie hat mir berichtet, dass sie damals sofort gesagt hat: Wenn einer kommt, dann verstecke ich ihn. Das hat ihr großen Ärger eingebracht. Sie hat deshalb immer sehr genau gewusst, was sich abspielt, weil die Nazis öfter zum Bauern, für den sie als Magd gearbeitet hat, zum Mosttrinken gekommen sind. Sie musste servieren und hat dabei viel gehört.

Wie haben Sie Hanni Rittenschober kennengelernt?

Durch ihren Sohn, Joseph Gallus Rittenberg, ein sehr berühmter Fotograf (geb. 1948, auch Bühnenbildner, Maler, Anm.). Er hat etwa sehr bekannte Aufnahmen von Rainer Werner Fassbinder oder Werner Schwab gemacht. Ich kenne ihn zufällig privat, und er hat mir von seiner Mutter und ihrem Leben erzählt. 1996 wurde bereits ein Theaterstück über sie veröffentlicht, "Die Scheibtruhe" von Franz Innerhofer (1944–2002). Diesen Monolog habe ich gelesen, bevor ich sie kennenlernen durfte.

Wie war das?

Sie war damals 97. Ich habe sofort gemerkt, dass sie sehr gescheit ist, noch absolut wach im Geist. Ich habe mich öfter mit ihr auf einen Kaffee getroffen und wir haben uns unterhalten. Da ist immer stärker die Idee gereift: Über diese Frau möchte ich ein Stück machen, weil sie in ihrem fast hundertjährigen Leben so viel erlebt hat, auch absolut Extremes. Das hat Autor Franzobel (Vater des gemeinsamen Sohnes, Anm.) auch mitbekommen, und gesagt: Aber nicht, dass du das von jemand anderem schreiben lässt. Das möchte ich gerne! (lacht).

Sie lassen Ihre Stücke ja meistens von Frauen schreiben.

Das stimmt. Ich habe ihm aber schnell gesagt, dass ich nichts dagegen habe. Weil es hier sehr gut passt. Er ist ja Vöcklabrucker und es handelt sich um eine oberösterreichische Geschichte. Für mich ist es nie ausschlaggebend, ob jemand berühmt ist, sondern ob es einen inhaltlichen Einklang gibt. Daraufhin haben wir Hanni mehrmals interviewt.

Künstlerisch dargebotene Biografien behandeln in der Regel berühmte, populäre Menschen, "Ihre" Hanni ist das nicht. Warum diese Wahl?

Ich wollte ganz dezidiert auch einmal das Leben einer unbekannten Frau auf die Bühne bringen. Weil ich denke und weiß, dass es in Österreich ganz viele tolle Frauen gibt, die nicht im Rampenlicht stehen, es sich aber lohnt, von ihnen zu wissen.

War sie gleich davon begeistert, im Fokus zu stehen?

Es war eher so, dass ihre Kinder das anfangs nicht wollten und sie auch schützen möchten. Sie wurde auch schon sehr oft als Zeitzeugin interviewt und wird immer wieder angefragt. Sie hat ja als junge Frau, keine 20 Jahre alt, am Aufbau der Baracken des KZ Gusen mitarbeiten müssen. Hanni selbst hat überhaupt keinen Geltungsdrang. Ich denke, sie lässt das zu, weil wir eine sehr ehrliche Beziehung aufgebaut haben und sie mich mag.

Sie war lange sehr arm. Wie hat sich das gezeigt?

Sie hat nicht einmal ein Bett gehabt. Ich habe gewusst, dass es so etwas überall auf der Welt gibt, auch in Österreich. Aber ich habe vor ihr noch nie mit einem Menschen gesprochen, der seine ersten 15 Jahre in einer Holztruhe gewohnt hat. Sie wurde schon als Kind weggeschickt, um als Dienstmagd zu arbeiten und war für vier, fünf verschiedene Bauern tätig.

Was hatte sie über den Bau das Konzentrationslagers Gusen zu erzählen?

Sie hat mir das sehr eindringlich beschrieben, und das kommt im Stück sehr gut heraus, dass man gewusst hat, dass darin Menschen verbrannt werden, dass man Asche in die Gusen kippte.

Hat sie irgendwie versucht, auf ihre Art Widerstand im Kleinen zu leisten?

Sie hat am Lager vorbeifahren müssen und geschaut, dass Erdäpfel vom Wagen runterrollen, damit die hungernden Insassen irgendetwas zum Essen bekommen. Auch dafür hat sie oft große Probleme bekommen. Sie hat einfach ein gutes Herz und früh erkannt, was sich abspielt. Ich würde sagen: Sie hat sich immer schon für die richtige Seite entschieden.

Hat Hitlers Politik in ihr, die sehr arm war, je Hoffnung auf "bessere Zeiten" geweckt?

Nein, das denke ich nicht. Sie sagt auch, dass sie alle Pazifisten waren. Genau das empfinde ich als so interessant und besonders an ihr: Ohne große formale Bildung wusste sie von sich aus, vom Instinkt her, was richtig ist. Bei ihr persönlich ging es ja nur ums finanzielle Überleben. Sie gehörte gar nicht zu einer der reicheren, arbeitenden Schichten, die für die Form der Propaganda anfällig gewesen wären.

Sie hat noch während des Zweiten Weltkriegs geheiratet, ihr Mann musste nach der Hochzeit gleich an die russische Front und war in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Als welcher Mann kam er zurück?

Er war absolut zerstört und hat allen verboten, nur in die Nähe einer Waffe zu kommen und die Nazis verdammt. Er war schwer traumatisiert, Alkoholiker und sie lebten noch lange in Armut. Er ist nach 30 Jahren Ehe gestorben, da war sie 50 Jahre alt.

Hat Sie jemals eine Erwerbstätigkeit ausgeübt?

Nein. Sie hat ihre sechs Kinder aufgezogen, aber nie etwas gelernt. Sie sagt auch, dass sie so gern etwas gelernt und eine Ausbildung gemacht hätte. Sie hat sich bestimmt aufgeopfert, aber Hanni war und ist immer sehr positiv. Sie sagt immer: Ich will noch lange leben.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at