"In Freundeskreisen bin ich nicht zu finden"

Lisa Totzauer, derzeit Channelmanagerin von ORF 1, will Generaldirektorin des Medienriesen am Küniglberg werden. Vergangene Woche hat die 50-Jährige ihre Kandidatur für die Wahl am 10. August bekannt gegeben. Sie ist damit die erste Gegenkandidatin von Langzeit-General Alexander Wrabetz.