Zum "Salut to Jimi Hendrix" lädt Harri Stojka am 4. 11. im Kulturpark Traun – drei Wochen, bevor Hendrix seinen 80er gefeiert hätte. was ist los?: Wie war Ihre erste Begegnung mit der Musik von Jimi Hendrix? Harri Stojka: Ich weiß noch, dass wir bei meinem Vater im Auto gesessen sind, der immer das Radio laufen hatte. Auf einmal heißt es: Und jetzt der neue Act aus England! Jimi Hendrix mit dem Song "Hey Joe" (1967). Hendrix war ja Amerikaner, aber er hatte dort seinen ersten Hit. Und auf