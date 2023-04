In der "Schauküche Shakespeare" köchelt Köstliches

In seiner "Schauküche Shakespeare" erhebt Henry Mason das Unfertige zum Programm: Es gibt keine ausgeklügelte Inszenierung, die Schauspieler lesen den Text meist aus der Mappe, als Requisiten müssen Kulis, Zettel und Sessel herhalten. Stattdessen erleben die Zuschauer live, was ihnen sonst verwehrt bleibt: wie ein Theaterabend entsteht, wie ein Regisseur an ein Stück herangeht, wie sich Szenen verändern, wenn die Schauspieler andere Zugänge wählen.