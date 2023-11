Barbara Albert präsentiert am Dienstag, 18.45 Uhr, im Kino Gmunden ihren aktuellen Kinofilm „Die Mittagsfrau“.

Österreich ist ein kleines Filmland. Trotzdem bringt es Kunst hervor, die weltweit viel Prestige erfährt. Es heißt, das rot-weiß-rote Auftrumpfen soll mit der heute 53-jährigen Barbara Albert überhaupt erst angefangen haben, als die Regisseurin 1999 mit "Nordrand" beim Filmfest von Venedig aufzeigte.

Seit diesem Semester hat die Wienerin eine volle Professur für Regie an der Wiener Filmakademie, Österreichs Kaderschmiede. Sie folgt auf Oscar-Gewinner Michael Haneke (81), der hier u. a. Umut Dag ("Tatort", "Vienna Blood") und Hüseyin Tabak ("Oskars Kleid") ausgebildet hat. Nach Jessica Hausner, ihrer früheren Studienkollegin, ist Albert die erst zweite Frau, die eine solche Stelle bekleidet. "Für mich ist es etwas absolut Tolles, in einem Atemzug mit Haneke genannt zu werden, weil er für mich ein Meister ist." Aber da das Filmland so klein sei, kenne und schätze man einander wie normale Kollegen. "Da erstarrt man weniger vor Ehrfurcht und hat kaum Berührungsängste."

Angst ist jedoch ein gutes Stichwort, um über ihre Professur zu sprechen, für die sie sich nach zehn Jahren als Regieprofessorin an der deutschen Filmuniversität Babelsberg erst "richtig reif" gefühlt hat: "In der Regie geht es stark um die Überwindung von Angst. Und sie ist der Feind jedweder Kreativität."

Warum dieser Beruf Angst erzeugen kann? Weil jeder Langspielfilm eine jahrelange Verpflichtung bedeutet, mühsame Finanzierung, eine Führungsrolle, die zahlreiche kreative und technische Departements zur Gemeinschaftsleistung zu vereinen hat, für die man seine künstlerische Seele bloßlegt und den Kopf hinhält. Albert ist es daher wichtig, dass ihre Studierenden später "nicht von außen kommen, sondern von innen", und wissen, "was jedes Gewerk macht und wie alles zusammenläuft". Dafür will sie die Verbindung der Jungen zur Branche stärken. Ob man den Nachwuchs auf den Druck überhaupt vorbereiten könne? "Hier gibt es keine einfache Antwort."

Sie stelle dafür ihre absolute Offenheit zur Verfügung und ihre Begleitung dabei, herauszufinden, "auf was man sich einlässt", unter welchen Bedingung man arbeiten möchte, wo Stärken lägen und Schwächen, für die man sich Hilfe holen könne. "Man ist nicht allein und darf Verantwortung teilen."

Wie war es für sie, als sie mit 29 mit ihrem Erstling "Nordrand" am Lido ins Rampenlicht geworfen wurde? Das Gesellschaftsporträt war damals die erste österreichische Produktion seit 51 Jahren, die beim Filmfest in Wettbewerb lief. "Es war keine Überforderung, sondern eine Bestätigung für mich, dass ich Regisseurin sein darf. Eine, die von außen kam und durch die ich mich frei fühlte. Ich bin mit weniger Angst an alles herangegangen." Die Überforderung kam danach, bei ihrem zweiten Spielfilm "Böse Zellen" (2003). "Ehrlich gesagt: Da kamen sehr viel kritischere Blicke." Um sich von dem Druck zu befreien, konzentrierte sie sich mit "Fallen", einer filmischen Skizze, auf Kleineres. "Da habe ich meine Leichtigkeit wiedergefunden."

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller